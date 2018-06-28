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تعيين "رنا زيدان" كمدير للعلاقات الخارجية بوزارة الصحة

01:32 ص الخميس 28 يونيو 2018
تعيين "رنا زيدان" كمدير للعلاقات الخارجية بوزارة الصحة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قرارا بتعيين الدكتورة رنا زيدان، مديرا للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة. يأتي هذا القرار ضمن حركة التنقلات التي تجريها "زايد" بين قيادات وزارة الصحة منذ توليها المنصب، إضافة إلى ضخ دماء جديدة بالمكتب الفني لوزارة الصحة. وشغلت "زيدان" منصب مديرة مبادرة وقتك لبلدك، ضمن برنامج طيور الطب المهاجرة

هالة زايد الصحة رنا زيدان
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