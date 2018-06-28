​رئيس جامعة القاهرة مهنئا بطلة الكارتية جيانا فاروق: "شرفتي الجامعة ومصر كلها"

كتب- محمد قاسم:

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بحصول اللاعبة جيانا فاروق الطالبة بكلية صيدلة القاهرة، على الميدالية الفضية في الكاراتية وزن 61 كم في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بأسبانيا.

وكتب الخشت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرفتي الجامعة ومصر كلها يا جيانا.. تفخر الجامعة بحصول البطلة جيانا فاروق الطالبة بكلية صيدلة القاهرة، على الميدالية الفضية في الكاراتية وزن 61".



وأضاف: "تهنيء جامعة القاهرة أبطالها وأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بأسبانيا، على المشاركة المشرفة والجوائز العديدة التي حصدوها.. وتحية لشباب مصر الواعد وطلاب جامعة القاهرة الذين يرفعون اسم بلدهم عاليًا في المحافل الدولية".