توقيع اتفاقية بين النقل والهيئة العربية للتصنيع
06:00 ص الخميس 28 يونيو 2018
يشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس، توقيع إتفاقية تصنيع ١٤٠عربة قطار بضائع وحاويات، بين وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع.
يأتى ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتحديث قطاع السكة الحديد والمشاركة في زيادة حركة التجارة بين المحافظات.
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