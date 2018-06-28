أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

توقيع اتفاقية بين النقل والهيئة العربية للتصنيع

06:00 ص الخميس 28 يونيو 2018
توقيع اتفاقية بين النقل والهيئة العربية للتصنيع

الدكتور مصطفي مدبولي

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس، توقيع إتفاقية تصنيع ١٤٠عربة قطار بضائع وحاويات، بين وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتحديث قطاع السكة الحديد والمشاركة في زيادة حركة التجارة بين المحافظات.

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الهيئة العربية للتصنيع وزارة النقل

الخبر التالى:

تعيين "رنا زيدان" كمدير للعلاقات الخارجية بوزارة الصحة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان