التدخل السريع ينقل مسنة من مستشفي لدار رعاية

القاهرة (أ ش أ):

تلقى فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إخطارا بتواجد سيدة مسنة بمستشفى عين شمس التخصصي بالعباسية، بحاجة إلى مأوى، حيث توجه الفريق لمكان توجدها وأقنعوها بالإقامة بإحدى دور الرعاية.

وذكرت الوزارة -في بيان لها اليوم- أن السيدة تدعى خديجة رمضان صالح البيطار، وتبلغ من العمر 68 عاما، وكانت تعمل بمستشفى الدمرداش عامله، وهى تتقاضى معاش تأميني، وأفادت أن أبنائها قاموا بطردها من المنزل، وأقامت بشقة بمفردها وتركتها لأنها لا تستطيع دفع الإيجار، وقام أعضاء الفريق بإقناعها بالإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وتم إيداعها بدار (معانا) لإنقاذ إنسان بحي الهرم بعد موافقتها.