بعد شهر من تعيينه.. استبعاد "المفتي" من رئاسة التأمين الصحي وتولي "عبدالحميد"

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يوم الأربعاء، قرارا حمل رقم 336 لسنة 2018 بتعيين الدكتورة سهير عبدالحميد في منصب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي خلفا للدكتور علي المفتي.

ويأتي هذا القرار بعد شهر فقط من تعيين وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين ل "المفتي" كرئيس لهيئة التأمين الصحي خلفا للدكتور علي حجازي، والذي تولى منصب مستشار الوزير لشؤون التأمين الصحي.

ونص القرار الذي أصدرته وزيرة الصحة -وحصل مصراوي على نسخة منه- على ندب الدكتورة سهير عبدالحميد، مدير فرع فئة أ بالهيئة العامة للتأمين الصحي، للعمل مديرا عاما للهيئة لمدة عام أو لحين التعيين في الوظيفة أيهما أقرب.

وتتولى "عبدالحميد" الإشراف على تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وبدأت وزيرة الصحة منذ توليها المنصب، في إجراء أكبر حركة تنقلات بين قيادات الوزارة.