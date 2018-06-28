"الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة" تنظم ورشة رسم لمدة شهر مجانًا

محمد عاطف

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الفرقة تفتح باب التقدم للمشاركة في ورشة الرسم تحت إشراف عدد من الفنانين التشكيليين وذلك للأشخاص الطبيعيين ولذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان بدءً من اليوم الخميس، بمقر الفرقة بمسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر البوابة رقم ٢.

ومن المقرر أن تبدأ الورشة من يوم الأحد الموافق ١ يوليو وتستمر لمدة شهر .

يذكر أن فرقة الشمس لدمج لذوي الاحتياجات الخاصة تقوم بعمل عدد من الورش الفنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة احترافيا على مختلف الفنون عن طريق دمجهم مع فنانين من الأشخاص الطبيعين، بالإضافة الى خطة الفرقة لإنتاج عروض مسرحية احترافية تعتمد على فنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعيين.