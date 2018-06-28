رئيس الطائفة الإنجيلية يرسل برقية عزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته
05:00 ص الخميس 28 يونيو 2018
كتب-إسلام ضيف:
بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية عزاء في وفاة شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وقال زكي في نص برقيته: "نشاطركم الأحزان ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة ونسأل الله أن يلهمكم الصبر".
وكانت شقيقة الإمام الأكبر قد توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في مدينة القرنة غرب الأقصر.
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