​رئيس الطائفة الإنجيلية يرسل برقية عزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كتب-إسلام ضيف:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية عزاء في وفاة شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقال زكي في نص برقيته: "نشاطركم الأحزان ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة ونسأل الله أن يلهمكم الصبر".

وكانت شقيقة الإمام الأكبر قد توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في مدينة القرنة غرب الأقصر.