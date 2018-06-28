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​رئيس الطائفة الإنجيلية يرسل برقية عزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

05:00 ص الخميس 28 يونيو 2018
​رئيس الطائفة الإنجيلية يرسل برقية عزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الدكتور القس أندريه زكي

كتب-إسلام ضيف:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية عزاء في وفاة شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقال زكي في نص برقيته: "نشاطركم الأحزان ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة ونسأل الله أن يلهمكم الصبر".

وكانت شقيقة الإمام الأكبر قد توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في مدينة القرنة غرب الأقصر.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية أحمد الطيب شيخ الأزهر

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