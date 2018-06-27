بالصور- فرقة رضا تصل المنامة للمشاركة في مهرجان صيف البحرين

كتب- محمد عاطف:

وصلت فرقة رضا للفنون الشعبية، إلى المنامة عاصمة البحرين، بحضور الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، الفنانة ماجدة ابراهيم مديرة الفرقة، للمشاركة في مهرجان صيف البحرين في دورته العاشرة خلال الفترة من 27 حتى 30 يونيو 2018.

وكان في استقبال الفرقة، شيرين السعيد، القنصل بالسفارة المصرية بالبحرين، عماد عبد المجيد، ملحق إداري بالسفارة المصرية بالبحرين، عبد الرحيم القحطان، مندوب العلاقات العامة بهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وقالت الدكتورة هـبـة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن وزارة الثقافة حريصة على التواجد في هذه الفعاليات من أجل التواصل الحضاري بين شعوب العالم، وعلى وجه الخصوص الدول الشقيقة مثل مملكة البحرين.

ويستمر مهرجان صيف البحرين هـذا العام لشهرين متتاليين لتزامنه مع احتفال المملكة بمدينة المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018 .