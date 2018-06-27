​التحالف السياسي المصري ينظم احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو.. السبت المقبل

القاهرة- مصراوي:

يعقد التحالف السياسى المصري والذي يضم ٤٥حزبا سياسيا، السبت المقبل، اجتماعا واحتفالية سياسية وشعبية بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بأحد فنادق الجيزة.

وقال تيسير مطر رئيس الحزب الدستورى وعضو المجلس الرئاسى للتحالف في بيان له، إن الاحتفالية سوف توجه رساله للشعب المصري بأن وحدة وإرادة الشعب المصري التي صنعت ثورة ٣٠يونيو مستمرة لحماية هذة الثورة والدفاع عن الدولة المصرية ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية لحماية مصر من مخططات الإرهاب وأهل الشر.

وأضاف مطر، إن الاحتفالية ستشهد رسالة ترحيب من التحالف بانضمام حزب "الحركة الوطنية" و"مصر الثورة" لانطلاق التحالف إلى آفاق أوسع على الساحة السياسية.

ويشارك بالاجتماع، جميع أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف وقيادات وأعضاء أحزاب التحالف وقيادات وشباب إرادة جيل وبعض رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من رموز ثورة 30 يونيو 2013.