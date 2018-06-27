​مصادر ترجح تأجيل إعلان حركة المحافظين إلى بعد بيان الحكومة أمام البرلمان

كتب – محمد سامي:

كشفت مصادر وثيقة الصلة، أن الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة سيكون بعد إلقاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بيانها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل والحصول على ثقة النواب في برنامج الحكومة الجديدة والتي أدت اليمين الدستورية في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جميع الأسماء المتداولة إعلاميا حول المرشحين في حركة المحافظين المرتقبة غير صحيحة.

وكشفت المصادر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يعكف حالياً على الانتهاء من دراسة الأسماء المرشحة لحركة المحافظين القادمة والتي تشمل تغيير نحو 15 محافظًا، إضافة إلى التوسع في تعيين عدد كبير من النواب والمساعدين والمعاونين من شباب البرنامج الرئاسي على ألا يقل عدد من يتم تعيينه في كل محافظة عن 4 لكل محافظ من بينهم: نائب ومعاون ومساعد بصلاحيات محددة.

وفي ذات السياق، أرجعت مصادر برلمانية مطلعة بائتلاف "دعم مصر"، السبب في الاتجاه لإرجاء حركة المحافظين إلى وجود ضغوط من جانب بعض النواب للتأثير في الحركة المرتقبة، حيث يضغط بعض النواب للإبقاء على محافظيهم، بينما يحاول البعض اقتراح أسماء للتعيين في مقاعد المحافظين.

وأشارت المصادر أن هناك عددًا كبيرًا من نواب المحافظات قدموا مذكرات لرئيس الوزراء لرفض عدد من الأسماء المرشحة اعتراضا على تقارير اعلامية تم نشرها، آخرهم 15 نائبًا بمحافظة القليوبية تقدموا بمذكرة للمستشار السياسي لرئيس الوزراء تامر عوف اعتراضا على ما تم نشره حول نقل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الحالي محافظا للقليوبية.

وأشارت المصادر إلى أن حركة المحافظين الجديدة يتم اختيارها وفقا لمعايير محددة وضعتها أجهزة الدولة ولن يراعي فيها أي حسابات أخرى، فكان من الأفضل إرجائها لما بعد البيان حتى يتم تلافي حالة السخط التي ممكن تتولد عن بعض نواب المحافظات في حال عدم توافق الاختيارت مع ترشيحاتهم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام أعمال مناصبهم، لحين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.