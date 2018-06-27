​"علوم البحار": اكتشاف بقعة زيتية على شاطئ خليج السويس بطول كيلو متر

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، تقريرًا مقدما من الدكتور سوزان خليف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول اكتشاف المعهد لبقعة زيتية على شاطئ خليج السويس المواجه لمقر فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة.

وأشار التقرير إلى أن البقعة تمتد على الشاطئ بطول ١ كم وعمق ٢ متر من الشاطئ.

وأكدت الدكتورة سوزان خليف، أنه فور اكتشاف البقعة الزيتية أصدرت توجيهاتها على الفور بسرعة التعامل مع الحدث والمتابعة الفورية حيث تم التنسيق مع لجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد، والمعهد لخليجى السويس والعقبة وجهاز شئون البيئة لمعاينة الموقع للوقوف على الأسباب ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة.

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