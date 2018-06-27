متحدث الحكومة: نجحنا في استعادة 1000 قطعة أثرية مهربة خلال عامين

كتب - معتز عباس:

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الدولة نجحت في استرداد 1000 قطعة أثرية مهربة خلال عامين، مشيرًا إلى أن تهريب الآثار قضية خطيرة للغاية تحتاج جهد كبير من أجل استعادة الآثار المهربة للخارج.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، على فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية نهاوند سري، أن الحكومة المصرية تتواصل مع الدول الأجنبية الصديقة لكي يتم الإبلاغ عن اي آثار مهربة من أجل استعادتها.

وأشار إلى أن هناك عقوبات قوية وغليظة على من يتورط في التنقيب أو تهريب الأثار، لكن مصر غنية بالآثار وبعض الأشخاص يقومون بالتنقيب والحفر بحثًا عن الأثار، ويحتاج ذلك جهد مضاعف من الدولة للسيطرة على تلك السلوكيات.​