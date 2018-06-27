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متحدث الحكومة: المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية والقدرات

10:04 م الأربعاء 27 يونيو 2018
متحدث الحكومة: المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية والقدرات

السفير أشرف سلطان

كتب - معتز عباس:

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المدارس اليابانية تجربة جديدة في مصر وهي تقدم برنامجًا دراسيًا مصريًا مثل باقي المدارس في مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمعلمين مصريين بعد حصولهم على برامج تأهيلية بالتعاون مع الجانب الياباني، تؤهلهم للتدريس في هذا النمط التعليمي الجديد.

وأوضح "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، على فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية نهاوند سري، اليوم الأربعاء، أن ما يميز المدارس اليابانية عن المصرية أنها تتميز ببرامج سلوكية تركز على بناء الشخصية والقدرات والقيم الجماعية، متمنيًا نجاح هذه التجربة في مصر.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

أشرف سلطان مجلس الوزراء المدارس اليابانية برنامج الحياة في مصر

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