​"جوتة" و"برلين التقنية" يوقعان عقد تأسيس برنامج الإعداد للدراسة الجامعية

القاهرة- أ ش أ:

وقع معهد (جوتة) القاهرة، عقد تعاون لتأسيس وتنفيذ برنامج الإعداد للدراسة الجامعية في مصر مع جامعة (برلين التقنية)؛ بهدف تأهيل الشباب المصري لاجتياز الإختبارات التحضيرية للدراسة في ألمانيا، والحصول بموجبها على موافقة للالتحاق بالجامعات الألمانية في مجال التخصص.

وذكر معهد (جوتة) -في بيان الأربعاء، أن المشاركين يحصلون في البرنامج على حصص دراسية في مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسب الآلي باللغة الألمانية، فضلا عن 15 ساعة لدراسة اللغة الألمانية أسبوعيا، وذلك بالمبنى الجديد للمعهد في القاهرة.

وأضاف أنه يتم عقد امتحان القبول للالتحاق بدراسة متخصصة في الجامعات الألمانية؛ وهو امتحان لتحديد المستوى العلمي من قبل جامعة برلين التقنية في القاهرة بدءاً من يوليو 2019، مما يؤهل خريجي وخريجات برنامج الإعداد الذين اجتازوا الامتحان النهائي بنجاح إلى التقدم للالتحاق بأحد الفروع الدراسية التقنية أو الطبيعية في ألمانيا.

ونقل البيان، عن مدير قسم اللغة ونائب مدير المعهد سيباستيان فوتر، قوله إن "خريجو وخريجات المدارس من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستطيعون -في خطوة غير مسبوقة- الالتحاق بدورة تحضيرية في المجال التقني بمعهد جوته القاهرة، ويسهم معهد جوته بذلك إسهاماً هاماً في عولمة السير الدراسية".