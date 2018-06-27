​عميد تجارة عين شمس يعلن موعد ظهور نتيجة امتحانات نهاية العام

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، الأربعاء، أن أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجرى على قدم وساق، كاشفًا أنه من المقرر إعلان نتيجة الامتحانات يوم الثلاثاء 10 يوليو المقبل.

وأضاف قدري في تصريحات صحفية، أن 42600 طالب وطالبة بالشعبة العربية و7470 بالشعبة الإنجليزية تقدموا للامتحانات هذا العام.

وأكد أن إدارة الكلية لم تأل جهداً خلال فترة الامتحانات لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، ووضع الامتحانات وتصحيحها ورصدها من خلال الكنترولات على مدار الساعة لسرعة إظهار النتائج وبما يضمن وصولها لأقصى معايير الجودة.

وأكد أن عمليات التصحيح شهدت لأول مرة على مستوي الجامعة رصد بعض الدرجات إلكترونياً،؛ تمهيدا لإدراج نظام الكتروني محكم خلال عملية التصحيح ووضع الامتحانات في الفترة المقبلة.