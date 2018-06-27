البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر.. ونحن في الطريق الصحيح

القاهرة- أ ش أ:

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وحولت مسارها، وأعطت بلادنا الطريق الصحيح للتقدم، لافتا إلى أن مصر في الخطوات الأولى من الإصلاح وأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

وأعرب البابا تواضروس - خلال عظته الأسبوعية التى القها مساء اليوم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون - عن ثقته بأن بلادنا تسير في الطريق الصحيح وأن المشروعات التي تتم الآن في مجالات كثيرة كالطاقة والمشروعات الصناعية سنشعر بثمارها خلال المرحلة المقبلة، وأنه يجب أن نحافظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو لأنها حافظت على مصرنا الحبيبة.

وقدم البابا تواضروس الثانى العزاء للقوات المسلحة المصرية في وفاة اللواء باقى زكى يوسف بطل مصر المبدع الذى ساهم بأفكاره في منظومة الانتصار الذى تم بحرب أكتوبر 1973، فهو صاحب فكرة هدم خط برليف المنيع والتى كان يظنها العدو منظومة لا يمكن أن تقهر، كما قدم العزاء لأفراد أسرته وجموع الشعب المصري.

وقال بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، إن زيارته إلى لبنان خلال الأيام الماضية كان هدفها الاجتماع مع قادة الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط "السريانية" وهو اجتماع دورى يتم بشكل سنوى يتم في في مصر ولبنان وسوريا، لافتا إلى أن الاجتماع تأسس عام 1997 وهو يهتم بكنائس منطقة الشرق، وتم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها "أهمية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط".

كما قامت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بتقديم رفات القديس ساويرس الأنطاكي في احتفالية كبرى حضرها الرئيس اللبناني ميشيل عون، وهو عاش في مصر نحو 20 عاما كاملة، وهو شكل من أشكال الوحدة الموجودة بين كنائسنا.