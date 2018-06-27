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وزير البيئة السابق: تكريم رئيس الوزراء لي نتيجة مجهود 4 سنوات

09:12 م الأربعاء 27 يونيو 2018
وزير البيئة السابق: تكريم رئيس الوزراء لي نتيجة مجهود 4 سنوات

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، إن تكريم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء له اليوم وما نقله من شكر رئيس الجمهورية توج مجهوداته على مدار الأربع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن العطاء للوطن يتعدى المناصب وسيستمر طالما في الحياة بقية.

وشهدت أروقة وزارة البيئة الأسبوع الماضي عدة اجتماعات جمعت بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحالية مع الدكتور خالد فهمي تناولا خلالها استعراض اهم الأنشطة واتفقا على إعداد عدد من التقارير، كما حضرا اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة بجهازيها.

وأكدت الوزيرة على استمرارية العمل لتنفيذ ما تم بدءه من خطط وأنشطة في الملفات البيئية المختلفة، وعقدا أيضا اجتماعا مع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإدارة المتابعة.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور خالد فهمي تشاركا في العمل سويا منذ أكثر من عشرين عاما في ملفات بيئية عديدة لمشروعات التعاون الفني الدولي.

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