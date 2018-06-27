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​"التعليم العالي": تعيين 3 عمداء جدد بالجامعات المصرية

08:49 م الأربعاء 27 يونيو 2018
​"التعليم العالي": تعيين 3 عمداء جدد بالجامعات المصرية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مساء الأربعاء، صدور 3 قرارات جمهورية بتعيين 3 عمداء بالجامعات المصرية.

وتولى الدكتورة وداد سيد أحمد سكران عمادة كلية الصيدلة جامعة حلوان، والدكتور ممدوح ناصف أبو الفتوح المصري عميدًا لكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتورة هالة حلمي محمد زايد عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها.

خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالى الجامعات المصرية جامعة طنطا

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