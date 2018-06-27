محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 5 عقارات مخالفة بأوسيم

كتب- إسلام ضيف:

قاد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، الأربعاء، حملة مكبرة للبدء في إزالة 5 عقارات مخالفة من إجمالي 16 عقارا بدون ترخيص بمنطقة أرض الأوقاف بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم.

وقال المحافظ، في تصريحات خلال أعمال الإزالة، إن العقارات تم بناؤها بدون ترخيص ودون اتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء إضافة إلى أنها تم بناؤها في حرم محور 26 يوليو والطريق الدائري وعلى أرض زراعية.

وأضاف الدالي أنه سيتم محاسبة أي مسئول بالأحياء والمراكز والمدن يتراخى في مواجهة مخالفات البناء حتى استفحالها أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

وناشد المحافظ، مواطني الجيزة بالاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصاً على أموالهم، موضحا أن إجمالي القرارات الصادرة للعقارات بلغت 49 قرارا سيتم تنفيذها بالكامل.

وجرى تنفيذ الحملة وسط تواجد أمني مكثف لتأمين أعمال الإزالة حيث تم البدء في إزالة 5 حالات صارخة على أن يتم استكمال باقي أعمال الإزالة خلال الأيام القادمة حتى إزالة كافة العقارات المخالفة.