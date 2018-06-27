"الأعلى للإعلام" يُعيد تشكيل لجنة منح التراخيص للصحف والمحطات الفضائية

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، إعادة تشكيل لجنة التراخيص، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها، عبد الفتاح عبد المعز علي الجبالي وكيل أول المجلس، ومحمد عبد السلام خليفة العمري وكيل المجلس، والمستشار محمد لطفي عبد الباقي جودة عضو المجلس، ومجدي عبد الفتاح سيد أحمد لاشين عضو المجلس، وأحمد جمال الدين سليم أمين عام المجلس، كما يدعى إلى جلسات اللجنة المستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانوني للمجلس.

وتختص اللجنة، بمنح التراخيص لشركات بث وإعادة البث وشركات الكيبل، وتلقي إخطارات إنشاء الصحف والمجلات الصادرة عن شركات أو مؤسسات مساهمة أو جمعيات أو أندية أو هيئات حكومية أو أحزاب، وكذلك تراخيص الطباعة والتوزيع للصحف الأجنبية داخل مصر، ومحطات القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية.

واستند القرار، للقانون المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2 لسنة 2017.