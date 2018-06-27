"الأعلى للإعلام" يخاطب القنوات لحذف المشاهد المخالفة من مسلسلات رمضان

كتب- مصطفى علي:

خاطب المجلس الأعلى للإعلام، الأربعاء، القنوات الفضائية لحذف المشاهد المخالفة للمعايير في المسلسلات التي عرضت على شاشتها خلال شهر رمضان ورصدتها لجان المجلس، وذلك عند إعادة عرضها مرة أخرى شاشاتها.

كان المجلس أقر المذكرة التي قدمتها لجنتي الرصد والتقييم الإعلامي والشكاوى، لحذف مشاهد من 4 مسلسلات عرضت خلال شهر رمضان المنقضي.

وتمثلت المشاهد في:

1- مشهدان من مسلسل "ضد مجهول"، بطولة غادة عبدالرازق، المشهد الأول غسل الأم لجثة ابنتها.

وقالت لجنة الرصد، إن المشهد جاء صادما للمشاهدين خاصة مع تصويره بشكل بطيء ولعدة دقائق، ومشهد إحراق المتهم الذي اغتصب ابنتها وقتلها، واعتبرت اللجنة أن هذا العمل عبث في العقل الجمعي للمصريين.

ويأتي ذلك بعد هجوم المشاهدين على المشهد الأخير، وربط البعض بين طريقة قتله وواقعة استشهاد الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد داعش، والتي جاءت على نفس النهج، قبل 3 أعوام، وكانت من أبشع الجرائم التي ارتكبها التنظيم الداعشى.

2- مشهد من مسلسل "أيوب"

حذف المشهد الخاص بقتل "حسن الوحش" -الفنان محمد لطفي- بمسلسل "أيوب"، من زوجتيه، "زينب" -الفنانة ليال عبدالخالق- و"نجاة" -الفنانة مايا فارس- بوضع مخدر له في الطعام؛ ومن ثم كتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ووضعه داخل "بانيو" وأضافتا عليه مادة "البوتاس" التي أكلت جسده دون عظامه، التي وضعتاها في أكياس بلاستيك وألقتا بها في الشارع.

3- مشهد من "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

مشهد إهانة المعاقين والتحريض على العنف ضدهم والتحريض على كراهيتم.

4- مشاهد الحشيش من "فوق السحاب"

حذف مشهدين من مسلسل "فوق السحاب"؛ لتضمنهما حوارات تحفز على التعاطي والإدمان والشعوذة، وأكدت اللجنة في تقريرها أن كل هذه المشاهد مخالفة للمعايير الدرامية التي وضعها المجلس وأعلنها قبل شهر رمضان.