"الأعلى للإعلام" يُشكل لجنة لحماية الملكية الفكرية

كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بتشكيل لجنة للملكية الفكرية تكون منبثقة عن المجلس، لاستخراج الترخيص الشخصي بنسخ أو ترجمة أي مصنف فني.

ويرأس اللجنة، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وبعضوية كلا من: عبد الفتاح الجبالي وكيل أول المجلس، ومحمد العمري وكيل المجلس، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور عمرو شكري رئيس المحكمة الاقتصادية، والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني.

وبحسب القرار، تختص اللجنة، بدراسة وفحص الطلبات المقدمة لاستخراج الترخيص الشخصي بنسخ أو ترجمة أي مصنف محمي وفقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

كما تختص اللجنة بتقدير التعويض المناسب لاستغلال الترخيص، ودراسة وفحص الطلبات المقدمة للترخيص التجاري للمصنفات التي تُسقط الملك العام بعد انقضاء مدة الحماية، وكذلك دراسة أي موضوعات يحيلها إليها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ووفقاً للقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والقرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017.