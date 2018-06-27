أخفاها بجيوب البنطلونات.. ضبط أدوية لعلاج السرطان مع راكب بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، محاولة تهريب عبوات أدوية تستخدم في علاج السرطان، أخفاها راكب مصري لدى عودته من الهند داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل المستشفيات وتحقيق مكاسب مالية.

وذكرت سلطات مطار القاهرة، أن مصطفى دولة رئيس قسم اللجنة الجمركية اشتبه في الراكب أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من الهند عبر أبو ظبي على رحلة طيران الاتحاد، وبصحبته حقائبه المكونة من حقيبة كبيرة الحجم، واثنين "هاندباج" محاولا الخروج من الصالة الخضراء وتلاحظ كثرة تردده.

وأوضحت المصادر أن عصام انور عطية مدير الجمرك كلف إيهاب عميرة رئيس القسم بالصالة الخضراء بتفتيش امتعة الراكب بدقة، إلى أت عثر فيها على 110 من زجاجات الأدوية خاصة بالسرطان مخبأة بجيوب البنطلونات وداخل باقي الأمتعة خاصة بأمراض السرطان .

وأمر محمد محمدي قناوي مدير جمارك مبني 2 بالمطار، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وتحرير محضر ضبط جمركي.