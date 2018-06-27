البابا تواضروس يرسل برقية عزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

القاهرة- أ ش أ:

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر في وفاة شقيقته.

وقال البابا تواضروس الثاني في برقية العزاء، "آلمني نبأ وفاة السيدة الفاضلة شقيقتكم، خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلتكم ولجميع أفراد العائلة الكريمة".

وتوفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن عمر يناهز ٩٠ عاما، وشيعت الجنازة بمسقط رأسها بمدينة القرنة بالأقصر.