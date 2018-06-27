برلماني: ثورة 30 يونيو قضت على مخططات هدم الدولة

كتب- أحمد علي:

قال النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن ثورة 30 يونيو، ثورة شعبية قام بها المصريون عندما رأوا الخطر على وطنهم العزيز، واستطاعت هذه الثورة المجيدة تحقيق أهدافها والقضاء على كل مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية او الخارجية.

وأضاف جالي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنها لم تكن ثورة ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية فحسب، ولكنها كانت ثورة استرداد وطن، مؤكدًا أن مصر كانت مهدده بالضياع في ظل حكم "مرسي" وجماعة الإخوان.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر الآن في مرحلة تطور وتعافي مما مرت به قبل ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن البلاد تمر الآن بصعوبات وقتية وسيجري التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في ظل ولاية الرئيس السيسي الثانية.

​