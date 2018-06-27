بابا الفاتيكان يجري اتصالًا هاتفيًا بالإمام الأكبر لتعزيته في وفاة شقيقته

كتب- محمود مصطفى:

أجرى قداسة البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، اتصالًا هاتفيًا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتعزيته في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وأعرب قداسته عن خالص تعازيه لفضيلته، قائلا: "أنا قريب منكم أخي في هذا الوقت، وتأكد من استعدادي لتقديم أي شيء من أجلكم، وأنا أصلي دائمًا لكم وأعيش قريب منكم في أحزانكم وأشاطر أسرتكم الأحزان".

من جانبه، أبدى فضيلة الإمام الأكبر شكره لقداسة البابا فرنسيس، على هذه اللفتة الكريمة، من رمز كبير مثل قداسته، داعيا الله تعالى أن يطيل في عمره، وأن يوفقه في جهوده من أجل السلام وخدمة الإنسانية.