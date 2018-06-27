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    وزيرة الصحة توجه بتحديث خطة مسح "فيروس سي"

    04:06 م الأربعاء 27 يونيو 2018
    وزيرة الصحة توجه بتحديث خطة مسح "فيروس سي"

    كتب - أحمد جمعة:
    قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بتحديث خطة مسح فيروس "سي" بما يوسع مظلة المستفيدين من المواطنين.

    وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، أن وزيرة الصحة ناقشت مطلع الأسبوع، الخطة الكاملة للمسح الشامل فيروس سي مع الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، وطالبته باستحداث ألية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مجال تصنيع أدوية فيروس سي المحلية، واستحداث بروتوكولات العلاج استرشاداً بالتجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

    وأشار إلى أن ملف القضاء على فيروس سي من أبرز التكيفات التي تهتم بها وزيرة الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بسرعة القضاء على المرض في مصر.

    وزيرة الصحة مسح فيروس سي

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