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    الجمعة.. "عمومية الصيادلة" تناقش تأثير زيادة أسعار البنزين على أعضائها

    04:04 م الأربعاء 27 يونيو 2018
    الجمعة.. "عمومية الصيادلة" تناقش تأثير زيادة أسعار البنزين على أعضائها

    نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    تعقد نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، يوم الجمعة المقبل بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة؛ لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016، 2017.

    ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال: تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

    كما سيتم مناقشة عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة لاعتمادها، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياة والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.

    كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت أمس رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.​

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