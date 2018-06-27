"التعليم": لم نتلقَ شكاوى من "الإحصاء" للمكفوفين بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017-2018، في مادة الإحصاء.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، فإن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 201 طالبًا وطالبة أمام 25 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

وحرص االدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية والاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المكفوفين سيؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية، غدًا الخميس، بينما يؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة بالشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا.