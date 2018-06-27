٨ يوليو.. مؤتمر أخصائيي المكتبات والمعلومات بدار الكتب

كتب- محمد عاطف:

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، برئاسة الدكتورة أماني مجاهد، المؤتمر الحادي والعشرين لأخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف.

يقام المؤتمر تحت عنوان "مرافق المعلومات في العصر الرقمي وآفاق المستقبل"، تحت شعار "التحول وحتمية التغيير".

وتبدأ الجلسة الافتتاحية في العاشرة من صباح الأحد 8 يوليو في مقر دار الوثائق القومية بالفسطاط.

ويأتى المؤتمر في إطار التعاون المشترك بين دار الكتب المصرية و الهيئات المعنية بالثقافة والتراث.

جدير بالذكر أن دار الكتب تتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف منذ فترة وقد أثمر هذا التعاون فكرة إنشاء أرشيف مصري موحد بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المشتركة.