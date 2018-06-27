أكاديمية السويدي الفنية: تعلن قبول 600 طالب بنظام المنحة الدراسية الكاملة

كتبت- ياسمين محمد:

أطلقت مؤسسة السويدي للكهرباء، أكاديمية السويدي الفنية بسعة 600 طالب، لتقديم برامج لطلاب التعليم الفني نظام الثلاث سنوات في مجال الكهرباء.

وبحسب بيان صحفي، عن مؤسسة السويدي، اليوم الأربعاء، يأتي هذا في إطار مشاركة مؤسسة السويدي، في مبادرة صناع مصر تحت شعار: "اتعلم.. اتقدم .. اشتغل"، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، للنهوض بالتعليم الفني من خلال توفير برامج تعليمية للطلاب تركز على التدريب وتطوير المهارات في بيئة عمل حقيقية.

وتعمل أكاديمية السويدي الفنية بنظام المنحة الدراسية الكاملة، إذ يحصل الدراسون على الزي الموحد، والمواد التعليمية، وأجهزة التعم الإلكترونية، ووسائل الانتقال، والتدريب العملي أثناء فترة العمل، طول فترة الدراسية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دعم مادي يقدم شهريًا.

وتعتمد مناهج أكاديمية السويدي إليكتريك على الكفاءة، وتتبنى نهجًا متكاملًا يجمع بين التدريب العملي والتعليم المدرسي المنتظم ، لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة .

وأكدت منال حسن، مدير مجموعة السويدي للاستدامة والمسئولية الاجتماعية، و نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن جميع البرامج التدريبية تعكس "نهجًا مزدوجًا" إذ تتبع النظام الألماني للتعليم الفني والتدريب، والذي يعد مزيجًام ن مسارين متكاملين لعمليات التدريب والتعليم التي تتم في المدرسة والشركة معًا.

وأكدت حسن أن البرامج تعمل على تقديم تعليمًا فنيًا صمم خصيصًا وتدريبًا للصناعات الرئيسية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتغطي مناهج الأكاديمية الفنية مجالات "مكونات الطاقة" "الإلكترونيات الصناعية" و "الميكانيكا" و"الصيانة والإصلاح" بالإضافة إلى "الخدمات اللوجستية".

ووقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة السويدي إليكتريك وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية الشهر الجاري، عددًا من بروتوكولات التعاون؛ للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "اتعلم...اتقدم...اشتغل".