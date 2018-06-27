"مدبولي" يُهدي درع التكريم لوزير الزراعة السابق

كتب- محمد غايات:

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم للدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، بحضور الوزير الحالي الدكتور عزالدين أبوستيت.

يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكريم وتوجيه الشكر، وتسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، لإرساء مبدأ العمل المؤسسي.