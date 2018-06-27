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    "مدبولي" يُهدي درع التكريم لوزير الزراعة السابق

    03:41 م الأربعاء 27 يونيو 2018
    "مدبولي" يُهدي درع التكريم لوزير الزراعة السابق

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم للدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، بحضور الوزير الحالي الدكتور عزالدين أبوستيت.

    يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكريم وتوجيه الشكر، وتسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، لإرساء مبدأ العمل المؤسسي.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الإسكان عبدالمنعم البنا عزالدين أبوستيت

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