رئيس الوزراء يُكرم وزير البيئة السابق

كتب- محمد غايات:

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم للدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، بحضور الوزيرة الحالية ياسمين فؤاد.



يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكريم وتوجيه الشكر، وتسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، لإرساء مبدأ العمل المؤسسي.



وشهد اللقاء مناقشة الأولويات، والملفات المهمة بوزارة البيئة بين رئيس مجلس الوزراء، والوزيرين الحالية والسابق.