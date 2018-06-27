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    وكيل إسكان البرلمان: تطوير شركات قطاع الأعمال من أهم تحديات الحكومة

    03:36 م الأربعاء 27 يونيو 2018
    وكيل إسكان البرلمان: تطوير شركات قطاع الأعمال من أهم تحديات الحكومة

    النائب خالد عبدالعزيز فهمي

    كتب- محمد نصار:

    قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دار السلام بمحافظة القاهرة، إن وضع خطة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنه نادى بذلك منذ سنوات.

    وأكد عبدالعزيز، في بيان، اليوم الأربعاء، أهمية مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خطة واضحة لتطوير هذه الشركات وحصر أصولها بالكامل، معتبرًا أن هذه الخطة ستكون من أهم الإصلاحات في الفترة الرئاسية الثانية.

    وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن وضع خطة واضحة لهذا القطاع الحيوي سينعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، وكذلك على الجهاز الإداري للدولة والذي يعاني العديد من المشكلات.

    وأشار إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال تم اهمالها، ما جعلها عبئًا على الجهاز الإداري للدولة، بسبب ما تحققه من خسائر، خاصة وأن بعض هذه الشركات تعمل في صناعات من المفترض أن تجعلها تحقق مكاسب مضاعفة طبقًا لوضع السوق خاصة بالنسبة لشركات المقاولات والأدوية وغيرها من الصناعات الحيوية والملحة.

    وتابع النائب خالد عبدالعزيز: "حال نجح الوزير الجديد هشام توفيق، في تنفيذ خطته التي أعلنها بالتنسيق مع وزارتي التجارة والمالية، لتطوير عمل هذه الشركات ودراسة مدى إمكانية إعادة تشغيل المتعثرة منها، سيفتح الباب أمام تحسين وضع العاملين بهذه الشركات، مما ينعكس على الجهاز الإداري، بالإضافة لتحسين وضع بعض الصناعات المحلية.​

    لجنة الإسكان مجلس النواب شركات قطاع الأعمال محافظة القاهرة خالد عبدالعزيز فهمي

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