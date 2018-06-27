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    السبت.. افتتاح المركز الثقافي بطنطا بعد إغلاقه 8 سنوات

    03:28 م الأربعاء 27 يونيو 2018
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    كتب- محمد عاطف:

    تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، السبت المقبل، المركز الثقافي بطنطا "مسرح بلدية طنطا سابقا"، التابع لهيئة قصور الثقافة بعد إعادة ترميمه وتطويره.

    وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تنطلق الاحتفالات في الرابعة عصرا بعروض لفرق الفنون الشعبية في شوارع وميادين مدينة طنطا يعقبها عرض للأطفال ذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت فريد في بهو المركز والذين يتغنون بأحلف بسماها ويا حبيبتي يا مصر وفيها حاجة حلوه ثم ينتقل الاحتفال إلى قاعة المسرح.

    وتبدأ الاحتفالات بالسلام الوطني، يليها كلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ الغربية، ثم يبدأ البرنامج الفني الذي يحييه أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف عبدالوهاب السيد، ومن إخراج حازم طايل بمجموعة من الأغاني الوطنية.

    إيناس عبدالدايم أحمد صقر هيئة قصور الثقافة المركز الثقافي بطنطا

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