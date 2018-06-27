وزير الآثار: عودة القطع المهربة لإيطاليا خلال أيام

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا لوزارة الاثار بشأن جهود الحكومة لاستعادة الآثار المهربة، وما جرى استرداده خلال الفترة الماضية.

وجرت الإشارة إلى أن إجمالي عدد القطع الأثرية المُستردة خلال الفترة من مارس 2016 وحتى مايو 2018، وصل إلى 975 قطعة من أكثر من عشر دول مختلفة.

ولفت التقرير إلى التنسيق والتعاون القائم بين العديد من الدول بما يسهم في سرعة استرداد الآثار المصرية المهربة التي يجري ضبطها، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال الاجتماع، تسلم مصر اليوم بإيطاليا، القطع الأثرية التي سبق ضبطها في مدينة نابولي الإيطالية، وستعود القطع الأثرية على متن طائرة مصر للطيران خلال أيام قليلة.