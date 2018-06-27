"مدبولي" للوزراء: يجب أن يرى المواطن تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية

كتب- محمد غايات:

استعرض اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للمواطن المصري، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يرى المواطن المصري خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن سريعًا تحسنًا في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها: النظافة، والمرور، والتواجد الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة، موجهاً الوزراء المعنيين بهذه الخدمات أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة في هذه الملفات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة جرى التأكيد على استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.

واستعرض الاجتماع برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي جرى على أساسه وضع هذا التصور، ويرتكز برنامج الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.