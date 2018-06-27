وزير التموين يعلن انتهاء موسم توريد القمح: سددنا 12 مليار جنيه للفلاحين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3 ملايين و150 ألف طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح ما بين 570 إلى 600 جنيه للإردب حسب درجة النقاوة، منذ فتح باب توريد القمح اعتبارًا من الخامس عشر من أبريل الماضي.

وقال المصيلحي - في نص البيان الصادر اليوم الأربعاء - إن وزارة التموين تسلمت نحو 3 ملايين و30 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 120 ألف طن قمح صلب صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاع العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن أربع جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام، وتسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضـارب نحو مليون طن، فيما تسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و200 ألف طن، وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 125 ألف طن، بينما تسوق بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 700 ألف طن.

ولفت إلى سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 12 مليار جنيه، مشددًا على التزام كافة الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشروع القومي للصوامع للحفاظ على المخزون الإستراتيجي وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.

ولفت الوزير إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم التوريد، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الاستجابة لكافة الشكاوى.