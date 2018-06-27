دعوى قضائية تطالب بوقف صرف مستحقات ومكافآت مسئولي ولاعبي المنتخب

كتب – محمود الشوربجي:

أقام المحامي ممدوح المصري، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، طالب فيها بوقف صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والمعاونة بالمنتخب الوطني، ومستحقات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، على خلفية خروج مصر بصورة غير مشرفة من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت الدعوى التي حملت 47390 لسنة 72 قضائية، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني واللاعبين وأعضاء اتحاد الكرة أساءوا إلى سمعة مصر خلال المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب بدور المجموعات، وتلقى خلالها ثلاث خسائر، دون الحصول على نقطة واحدة، على نحو مهين وغير لائق أساء لصورة الشعب المصري وأثار استيائه.