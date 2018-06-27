تكليف محمد عبدالوهاب قائمًا بأعمال رئيس "مياه الشرب" بالجيزة

كتب- محمود رمزي:

علم مصراوي، من مصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه صدر قرار بتكليف المهندس محمد عبدالوهاب، قائمًا بأعمال رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، خلفًا لـ"ح.م.ج"؛ بعد القبض عليه بتهمة الرشوة.

وكانت مصادر مطلعة داخل محافظة الجيزة، قالت إن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت "ح. م. ح"، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة؛ بعد اتهامه بالتربح في الإسناد بالأمر المباشر لعقود بقيمة 25 مليون جنيه لإحدى الشركات.

وقالت المصادر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن القبض على المتهم كانت في مكتبه، صباح أمس، الثلاثاء، وألقى رجال الرقابة الإدارية كذلك القبض على موظفي الشركة التي جرى التعاقد معها.