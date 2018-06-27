بدء حفل التخرج الأول لجامعة زويل

كتب- محمد قاسم:

بدأت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، منذ قليل، فعاليات حفل التخرج الأول لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا دفعتي "2017- 2018" من شعبتي الهندسة والعلوم، والتي تضم 250 خريجا.

واستهل الحفل بطابور عرض للطلاب الخريجيين أمام ذويهم في قاعة مؤتمرات المنارة.

ويشارك بالحفل، لفيف من المسؤولين، والشخصيات العامة وأعضاء هيئة تدريس بمدينة زويل، الدكتور شريف صدقي المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس ادارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﺎر أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، الدكتورة ﻓﺎﯾﺰة أﺑﻮاﻟﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ووزﯾﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ اﻷﺳﺒﻖ، الدكتور ﻓﺎروق اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤركزي اﻟﻤﺼﺮي، ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻘﺮ - رﺋﯿﺲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، سﻤﯿﺢ ﺳﺎوﯾﺮس -ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ أﻣﺒﺮﯾﺎل ﻛﻮﻟﯿﺪج ﻟﻨﺪن ورﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب ﻟﻠﻘﻠﺐ، ﻣﻨﻰ ذو اﻟﻔﻘﺎر- شريك مؤسس، رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.