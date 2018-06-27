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    برلماني: "30 يونيو" ثورة استرداد الوطن وتحريره

    01:09 م الأربعاء 27 يونيو 2018
    برلماني: "30 يونيو" ثورة استرداد الوطن وتحريره

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    وصف النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان، ثورة 30 يونيو، بأنها ثورة استرداد الوطن وتحريره، وضمانة بقائه، قائلًا: "بقاء الدولة كان مهددًا في ظل حكم الجماعة الإرهابية، و30 يونيو ليست ثورة مطالب سياسية تقليدية، بل ثورة للحفاظ على الهوية الوطنية والتراب الوطني وليست ثورة مطالب فئوية".

    ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه مهما كانت صعوبة المرحلة التي نمر بها الآن، أيًا كانت صعوبتها لا تقارن بالوضع الذي كنّا نعيشه في حكم الإخوان، أو ما كنّا قد نصل إليه إن استمر، موضحًا أن الشعب انتفض في ثورة يناير من أجل تحقيق عدة مطالب كانت بعضها سياسية، وتضمنت الحرية والعدالة الاجتماعية، إلاّ أنه في ظل حكم الإخوان علت نبرة الخوف على جميع المقدسات الوطنية وبقاء الدولة.

    وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، اعتزازه في المشاركة بثورة يونيو، وإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن ما تمر به مصر من صعوبات اقتصادية جاء نتيجة الإهمال الذي تفشى قبل ثورة يناير، وما تبعها من أحداث، وما نمر به صعوبات وقتية سيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

    محمود محيي الدين لجنة حقوق الإنسان ثورة 30 يونيو الجماعت الإرهابية مطالب فئوية

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