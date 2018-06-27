"الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة ترتفع اليوم إلى 40

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، منذ أيام بداية من غد، الخميس.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم (40 درجة مئوية) يعود إلى امتداد المنخفض الجوي الحراري "منخفض الهند الموسمي"، والذي تصاحبه رياح جنوبية شرقية تعمل على رفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.

وأضاف أنه من المتوقع - أيضًا - أن تسجل درجات الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري، فيما قد تسجل 45 درجة مئوية على جنوب الصعيد، على أن ترتفع نسبة الرطوبة بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 65% على الوجه البحري والقاهرة، وما بين 72 لـ 75% على السواحل الشمالية و50% على جنوب الصعيد.