أقل من القاهرة.. "تعليم الجيزة" تعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد وإسلام ضيف:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادة الإعدادية بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018- 2019، بمجموع 205 من 280 درجة.

واعتمد اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، بناء على الإحصاء الذي أجرته لجنة التنسيق المكونة من مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، ومدير التعليم الثانوي، ومدير إدارة شؤون الطلاب، بمديرية التربية والتعليم.

وجاء التنسيق كالتالي:

أولًا: الثانوي العام الرسمي بحد أدنى مجموع 205 درجات.

ثانيًا: الثانوي العام للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بحد أدنى مجموع 140 درجة.

ثالثًا: الثانوي العام الخاص عربي بحد أدنى مجموع 140 درجة.

رابعًا: الثانوي العام بفصول الخدمات والمنازل بحد أدنى مجموع 140 درجة.

وجاء تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، منخفضًا عن تنسيق القبول بمحافظة القاهرة التي أعلنت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق 270 درجة، والحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية 220 درجة.