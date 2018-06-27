بعد تصحيح العينة العشوائية.. "التعليم": تعديل 3 أسئلة بامتحان "الأحياء"

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، مذكرة بشأن تعديل نموذج إجابة امتحان الأحياء، في ضوء تصحيح العينة العشوائية.

وأدى طلاب الثانوية العامة، شعبة العلوم، الأحد الماضي، امتحان الأحياء.

وبحسب منشور وزعته وزارة التربية والتعليم، على لجان تقدير درجات امتحان الأحياء بالقطاعات المختلفة، اليوم الأربعاء، فإنه في إطار حرص وازرة التربية والتعليم على صالح الطلاب تقرر ما يلي بشأن الأسئلة الآتية:

1- السؤال رقم (37 بالنموذج "أ" – 27 بالنموذج "ب" – 18 بالنموذج "ج" = 28 بالنموذج "د"): تضاف إجابة أخرى: نباتات مغطاة البذور.

2- السؤال رقم (45 بالنموذج "أ" – 19 بالنموذج "ب" – 10 بالنموذج "ج" – 36 بالنموذج "د"): تضاف إجابة أخرى إلى الجزئية "ثانيًا" من السؤال وهي: "لن يتكون البروتين أو لن تتكون سلسلة عديد الببتيد لعدم وجودن كودن البدء".

3- السؤال رقم (28 بالنموذج "أ" – 5 بالنموذج "ب" – 37 بالنموذج "ج" – 10 بالنموذج "د") تضاف إجابة أخرى وهي: "لن تنقبض العضلة إذا كانت في حالة راحة".

ووجه حجازي مشرف التقدير بكل قطاع، بتكليف لجنة من مقدري الدرجات بمراجعة تقدير هذه الأسئلة في أوراق الإجابة التي جرى تقديرها ضمن نسبة العينة العشوائي؛ لتوخي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد حجازي على اعتبار الأمر مهمًا وعاجلًا وتحت المسؤولية الشخصية لمشرفي التقدير.

وكان الدكتور رضا حجازي، أكد أنه اطلع على جميع شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من نموذج إجابة الأحياء المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأرسلها للجنة الفنية لواضعي الامتحان.

وأوضح حجازي أنه كان في انتظار تقرير اللجنة بشأن الشكاوى في ضوء نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة.