"أبوستيت" لمصراوي: الزراعة تستهلك 80% من موارد مصر المائية

كتب- أحمد مسعد:

تصوير - أحمد طرانة:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تعاني من شح مائي، ومصر تعد العلى في زيادة السكان حول العالم.

وأضاف أبوستيت، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن مصر تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار، ومياه الأمطار لا تتعدى 150 متر مكعب على مدار العام، مطالبا بتضافر الجهود للحد من الزيادة السكانية.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن القطاع الزراعي يستهلك ما يقرب من 80%، من موارد مصر المائية، مؤكدًا أن الحمل ثقيل، في ظل المطالبة بزراعة الصحراء وتقليل الاستهلاك المائي بنفس الوقت.