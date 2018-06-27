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مدير "القاهرة الخديوية": عرض خطة التطوير على المحافظ غدًا

11:41 ص الأربعاء 27 يونيو 2018
مدير "القاهرة الخديوية": عرض خطة التطوير على المحافظ غدًا

المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور سعيد البحر، مدير مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، إن اللجنة المسئولة عن التطوير مستمرة في عملها فيما يتعلق بتطوير منطقة البورصة.

وأضاف البحر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه سيجري عقد اجتماع غدًا الخميس، مع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة؛ لعرض خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة لاعتمادها منه والبدء في عملية التنفيذ.

ولفت مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، إلى أنهم سيعرضون على محافظ القاهرة خلال الاجتماع مقترحًا بتطوير عدد من المناطق الجديدة ضمن خطة المحافظة لتطوير القاهرة الخديوية.

منطقة القاهرة الخديوية منطقة البورصة سعيد البحر عاطف عبدالحميد محافظة القاهرة

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