وزير الزراعة: التطوير العلمي أكبر تحديات التنمية العربية المستدامة

كتب- أحمد مسعد:

تصوير - احمد طرانة:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدول العربية تواجه العديد من التحديات، أهمها التطوير العلمي والتقني، لتحقيق التنمية العربية المستدامة لتعزيز الإنتاجية الزراعية.

وأضاف أبوستيت، في كلمته نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس "أكساد للتنمية المستدامة والأراضي القاحلة"، الأربعاء، أن مركز أكساد العديد من المشروعات المثمرة، ودعم الحزام الأخضر وقدم التعاون الخاص بالتغيرات المناخية القاسية التي عانت منها الدول العربية السنوات الماضية.

وأوضح وزير الزراعة، أن مركز أكساد خلال عامي 2016-2017، عمل على تطبيق عدة خطط عمل، نفذ منها برامج في 30 مشروعًا ونشاطًا، وحققت إيرادات 5 ملايين دولار.



ولفت الوزير، إلى أن المركز تعاون مع مركز بحوث الصحراء المصري في مشروع استخدام مياه الصرف الزراعي بواحه سيوة.

من ناحية أخرى، قال المستشار محمد خير عبدالقادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، إن الجامعة العربية تتابع عن كثب تعزيز العمل العربي الزراعي المشترك، من خلال مركز أكساد الذي يعمل في المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

وانطلقت اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعديد من وزراء الزراعة العرب.