وزير التعليم: شبكات "إنترنت" بالمدارس وقصور الثقافة ومراكز الشباب

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بتوفير شبكات فايبر و(DSL) وشبكات داخلية بالفصول الخاصة بالصف الأول الثانوي، بـ2530 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي، الأربعاء، جاء هذا خلال كلمة الوزير بالمؤتمر الدولي الرابع الذي تعقده الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بشأن: "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجتمع المعرفة: استراتيجيات تعليمية وتطبيقات إبداعية" والمنعقد فى الفترة من 26-27 يونيو 2018.

وأضاف شوقي، أنه سيجري توفير تلك الشبكات بمراكز الشباب وقصور الثقافة.

وتستعد وزارة التربية والتعليم؛ لإجراء تعديل على نظام التعليم بالمرحلة الثانوية، بدءا من الصف الأول الثانوي، في سبتمبر 2018، ويعتمد هذا النظام على دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، وإتاحة المناهج أمام الطلاب من خلال مصادر متنوعة للمعرفة، ويعد بنك المعرفة المصري شريكا أساسيا في تطبيق هذا النظام المعدل.