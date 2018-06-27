وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا باستعانة كل مديري المديريات بـ3 معاونين

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا باستعانة كل مدير من مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بثلاثة معاونين، يكون أحدهم لشئون المعلمين، وآخر لشئون التعليم الفنى، يتم اختيارهم من المعلمين العاملين بالمحافظة، والثالث لشئون المتابعة وتقويم الأداء من العاملين الدائمين.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قال الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، إلى أن القرار نص على أن يكون شغل الوظائف المذكورة بقرار من المحافظ المختص بعد اتباع عدة إجراءات تشتمل على: أن تشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص لتقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف، وتعلن كل مديرية عن شغل الوظائف المذكورة بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية وكافة المدارس، على أن تتولى المديرية تجميع كافة الأوراق الخاصة بالمتقدمين وإرسالها للجنة والتى تحدد موعد المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة، كما تشكل لجنة بقرار من الوزير لمراجعة واعتماد ترتيب المتقدمين وفقًا لمجموع درجاتهم الحاصلين عليها؛ لإصدار قرار التكليف.

وأوضح عمر أنه يشترط لشغل الوظيفة: أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، حسن السمعة، ألا يقل سن المتقدم عن 30 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، أن يكون من العاملين الدائمين بالمديرية، ألا تقل مدة عمله عن خمسة أعوام من تاريخ تعيينه، وألا يكون مجازاتطى بأية جزاءات خلال آخر خمس سنوات.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمى ملائم للوظيفة، وأن يكون ملمًا بالمهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير الابتكارى والحاسب الآلى، بالإضافة إلى أن يكون لديه خبرة فى مجال الوظيفة المتقدم إليها.

ويتعين قبل شغل الوظيفة التأكد من توافر صفات النزاهة من قبل الجهات المعنية، علمًا بأنه يصدر عقب ذلك قرار المحافظ الخاص بتكليف شاغل الوظيفة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بناءً على نتائج التقييم.

وأضاف عمر أن الوزارة ستضع برامج تدريبية متخصصة لمن يتم اختيارهم، تشمل المهارات القيادية والإدارية الرئيسية، ويتم تقييم شاغلى الوظيفة كل ستة أشهر، بمعرفة مديري المديريات المختصين من خلال الوقوف على مدى قيامهم بكافة المهام الموكلة إليهم والمدد الزمنية لإنجاز المهام، وكذا الوقوف على ما يقدمونه من أفكار جديدة فى مجال تطوير الوظيفة التى يشغلونها للرقى بالعملية التعليمية بوجه عام.​